Konyaspor'da hedef Galatasaraylı Alexandru Cicaldau

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen Alexandru Cicaldau veda etmeye hazırlanıyor.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Erzurum kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alexandru Cicaldau ile ilgilendiklerini ve pazarlık aşamasında olduklarını belirtmişti.

OYUNCUYU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Bu gelişmenin ardından Galatasaray Yönetimi ile pazarlıklara devam devam eden yeşil beyazlı yönetim, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

PENDİK VE BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR

Rumen futbolcu için Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor ve Başakşehir'in de devreye girdiği belirtiliyor.

Geride kalan sezonu Al Ittihad'da geçiren 26 yaşındaki orta saha, 28 maçta 4 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.

İç Anadolu ekibi transferi kısa süre içerisinde bitirmek adına çalışmalara devam ediyor.