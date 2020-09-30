Konyaspor'da iki eksik

AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:59 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:59

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahada topla oyun ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

Tedavisine ülkesinde devam edilen Marin Anicic ile tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Alper Uludağ idmana katılmadı.