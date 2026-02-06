İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5382
  • EURO
    51,4004
  • ALTIN
    6722.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi
Spor

Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2026 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve yönetimin, İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Tarafların, Palut'un teknik direktör olarak göreve getirilmesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, resmi sözleşmenin 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacağı ve kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet imzasıyla paylaşılan duyuruda, sürecin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.