Konyaspor'da maça dakikalar kala koronavirüs şoku

DHA 9 Ocak 2022 Pazar 12:32 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 12:32

Süper Lig'de 2'nci sırada zirve yarışını sürdüren Konyaspor, bugün saat 13.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Maç öncesi yapılan koronavirüs testtinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı. Açıklamada, 'Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir' denildi.