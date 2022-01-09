İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2022 Pazar / 6 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'da maça dakikalar kala koronavirüs şoku
Spor

Konyaspor'da maça dakikalar kala koronavirüs şoku

İttifak Holding Konyaspor'da, Demir Grup Sivasspor maçına dakikalar kala koronavirüs şoku yaşandı. 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkarken üst yolunum yolu enfeksiyon bulguları tespit edilen 3 oyuncu ise Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

DHA9 Ocak 2022 Pazar 12:32 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 12:32
ABONE OL

Süper Lig'de 2'nci sırada zirve yarışını sürdüren Konyaspor, bugün saat 13.30'da sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Maç öncesi yapılan koronavirüs testtinde 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin pozitif olduğu belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada koronavirüs oldukları anlaşılan 3 kişinin izolasyon ve tedavi protokollerine başlanıldığı belirtildi. Serdar Gürler, Alper Uludağ ve Ertan Ersu da ise üst solunum yolu enfeksiyonuna rastlanıldı. Açıklamada, 'Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir' denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.