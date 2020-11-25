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Spor

Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner sevinci

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un bugünkü antrenmanına tedavisi tamamlanan Ömer Ali Şahiner de katıldı.

DHA25 Kasım 2020 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 13:04
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İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Manisa FK ile hafta sonu Süper ligde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda tedavisi tamamlanan takım kaptanlarından Ömer Ali Şahiner de katılırken, Volkan Fındıklı takımdan ayrı olarak fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde koşulara başladı. Isınma ile başlayan antrenman pas çalışması ve minyatür kalelerde oynanan topla oyunuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

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