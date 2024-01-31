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Spor

Konyaspor'da Rizespor mesaisi sürüyor

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde sürdürüyor.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Konyaspor'da Rizespor mesaisi sürüyor
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda iki gruba ayrılarak fonksiyonel ağırlık ve CORE çalışması yaptı.

Daha sonra saha çalışmasına geçen Konyasporlu futbolcular, 3 grup halindeki 5'e 3 uygulamalarının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Yeşil beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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