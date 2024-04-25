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Spor

Konyaspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Konyaspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, 7'ye 7 oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 33 maçtan 8 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 36 puan topladı ve 15. sırada yer aldı.

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