Konyaspor'da sürpriz ayrılık

Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

BARIŞ YARDIMCI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Yardımcı, bu sezon Konyaspor formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Toplam 555 dakika süre alan 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu, skora etki edemedi.