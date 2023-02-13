İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8464
  • EURO
    20,1965
  • ALTIN
    1122.61
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'da sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 19:09 - Güncelleme:
Konyaspor'da sürpriz ayrılık
ABONE OL

Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

BARIŞ YARDIMCI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Yardımcı, bu sezon Konyaspor formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Toplam 555 dakika süre alan 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu, skora etki edemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.