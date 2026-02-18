Konyaspor'da teknik ekibe takviye

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Konyaspor, teknik ekibini güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli futbolcu Steven Caulker ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caulker'ın Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi.

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Caulker, kariyeri boyunca Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Deneyimli savunmacı, İngiltere Premier Lig'de 100'ün üzerinde maça çıktı.

Türkiye kariyerinde ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını terletti.

Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da görev yapan Caulker, burada hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Konyaspor, açıklamasında Steven Caulker'a "hoş geldin" diyerek yeni görevinde başarılar diledi.