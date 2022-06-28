Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Konyaspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağı ikinci etap kamp programı için kente gelen İç Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, 10 gün sürecek kamp programının ilk gününde koşu ile ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı, mobilizasyon, dar alanda oyun ve çift kale maç yaparak tamamladı.
Antrenmana Zymer Bytyqi, Endri Çekiçi, Adem Eren ve alt yapı oyuncularından Çağdaş Şendur da katıldı.
Akşam saatlerinde yapılacak ikinci antrenmanla günü tamamlayacak Konyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.