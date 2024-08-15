Konyaspor'dan iddialı açıklama: Galatasaray'ı yeneceğiz

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, cuma günü oynanacak Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

İddialı konuşan Kaymak, "Deplasmanda güzel bir galibiyetle başladık. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Galatasaray karşısında güzel bir skorla mutlu bir şekilde ayrılırız. Geçen sezon kötü geçti bizim için. Bu transferleri de böyle kötü bir sezon geçirmemek için yaptık. Transferlerimiz ve takımın uyumu da çok güzel. Yarın güzel bir karşılaşma olacak ama 3 puanla ayrılan kesinlikle biz olacağız." dedi.

"BİLETLER PAHALI DEĞİL"

"Galatasaray maçı bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kaymak, "Bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray maçında stadyumun dolacağını düşünüyorum. Açıkladığımız bilet fiyatlarına ilişkin bizim de kulağımıza bir takım söylemler geliyor. Bizim10 Haziran 2024 tarihinde kombine bilet fiyatları için açıklama yaptık. O tarihte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları dışında tüm müsabakalarda sabit bilet fiyatı uygulanacağını açıkladık. Herhangi bir kulübe karşı bir tutumumuz söz konusu değildir. Her takıma eşit mesafedeyiz. Hiçbir takıma almış olduğumuz bir tutum söz konusu değildir." yanıtını verdi.

Son olarak transfer çalışmalarına dair konuşan Kaymak, "Konyaspor'da transfer sezonu kapanana kadar devam edecek. Belki stoper ve forvet hattına bir takviye olma ihtimali var." dedi.