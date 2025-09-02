İSTANBUL 31°C / 21°C
Spor

Konyaspor'dan açıklama geldi! Trabzonspor Deniz Ertaş için devrede

Konyaspor Kulübü, kaleci Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda başkanlar arasında görüşmeler yapıldığını açıkladı. İşte detaylar...

2 Eylül 2025 Salı 15:33
Konyaspor'dan açıklama geldi! Trabzonspor Deniz Ertaş için devrede
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarına hız verdi.

Bordo-mavililer, Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş için resmi temaslara başladı.

Konyaspor cephesi ise kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.

Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

Trabzonspor cephesinde ise transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

