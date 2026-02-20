İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8519
  • EURO
    51,614
  • ALTIN
    7092.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'dan bahis operasyonu açıklaması
Spor

Konyaspor'dan bahis operasyonu açıklaması

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İstanbul merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında kulübün mevcut yönetiminden 1, eski yönetimlerinden ise 4 kişi olmak üzere toplam 5 ismin gözaltına alındığını açıkladı.

AA20 Şubat 2026 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Konyaspor'dan bahis operasyonu açıklaması
ABONE OL

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonuyla ilgili, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendiklerini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "6222 sayılı kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.