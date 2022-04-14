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Spor

Konyaspor'dan Barış Yardımcı ve Soner Dikmen'e yeni sözleşme

Konyaspor, 29 yaşındaki sağ beki Barış Yardımcı ve 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

14 Nisan 2022 Perşembe 17:20 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:20
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Spor Toto Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2'şer yıllık sözleşme yeniledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza töreninde, Konyaspor Kulübü Genel Saymanı Mehmet Akcan ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Dağlı hazır bulundu.

Soner ve Barış, 2023-2024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formayı giymeye devam edecek.

32. haftasını geride bıraktığımız sezonda Soner Dikmen, 31 maçta görev alırken 3 gol, 2 asist ile oynadı. Barış Yardımcı ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formayı giydi.

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