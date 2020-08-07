Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer açıklaması

07 Ağustos 2020 Cuma 22:56 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 22:56

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven Öten, vakit kaybetmeden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştirip lige hazır şekilde girmek istediklerini söyledi.

Öten, Konyaspor'un olağan genel kurulunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulun 384 delegenin katılımıyla yapıldığını belirtti.

Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Öten, bundan sonrasıyla ilgili çok iyi şeylerin olacağına inandıklarını ve Konyaspor'un layık olduğu yere geleceğini aktardı.

RESMİ TEKLİF YOK



Yeşil-beyazlı oyunculardan Ömer Ali Şahiner ve Serkan Kırıntılı hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili Güven Öten, şunları kaydetti:

"Şu anda ne Serkan ne de Ömer Ali ile ilgili resmi olarak gelen hiçbir şey yok. Belki mevcut kulüpler de genel kurulumuzu bekliyor olabilirler. Önümüzdeki hafta eğer bunlarla ilgili resmi bir teklif gelirse tabii ki değerlendirilir, futbolcularla konuşulur. Sonunda Konyaspor'un menfaatine olacak bir noktadaysa değerlendirilir."