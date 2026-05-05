  • Konyaspor'dan büyük çıkış: Devleri eleyip finale yürüdü
Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde lig ve kupada aldığı sonuçlarla dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 23:42 - Güncelleme:
İlhan Palut'un sezon ortasında devraldığı Konyaspor, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Takımın başına geçtikten kısa süre sonra sahasında Galatasaray'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet, takıma ligde 12 maç sonra 3 puana uzanmasını sağladı.

FENERBAHÇE'Yİ KUPADA SAF DIŞI BIRAKTI

Devam eden haftalarda; ligde ve kupada çıktığı 8 karşılaşmada 1 mağlubiyet alan İlhan Palut'un öğrencileri, Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi 120+2. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, hem yükselişini sürdürdü hem de kupada yarı finale kaldı.

SAHASINDA TRABZONSPOR'A ŞANS TANIMADI

Kupada oynanan Fenerbahçe maçından yalnızca altı gün sonra 2.'lik mücadelesi veren Trabzonspor'u ağırlayan Konyaspor, dişli rakibini 2-1 ile geçmeyi başardı.

SON OLARAK ADINI FİNALE YAZDIRDI

İlhan Palut önderliğinde yürüyüşünü sürdüren Konyaspor, son olarak kupanın favorilerinden Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bu sonuçlarla birlikte İlhan Palut ve öğrencileri, Türk futbolunun "dört büyükleri"ne karşı elde ettikleri galibiyet serisiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı.

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

