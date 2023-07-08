İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'dan Danilo Pantic bombası!

Konyaspor'un hocası Aleksandar Stanojevic, 3 bölgeye takviye yapılacağını açıkladı.Yeşil-beyazlı ekipte ilk hedef Partizan'ın on numarası Danilo Pantic oldu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Konyaspor'dan Danilo Pantic bombası!
ABONE OL

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Konyaspor, transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeşil Beyazlı ekipte teknik direktör Aleksandar Stanojevic yaptığı açıklamada, eksikler hakkında bilgi verdi. Sırp teknik adam, kısa süre içerisinde 3 bölgeye mutlaka transfer yapılması gerektiğini söyledi.

Stanojevic, 'Transfer sürecinde bir 10 numaraya, bir 6 numaraya ve bir de forvete ihtiyacımız var. İzlediğimiz, gözlemlediğimiz ve takip ettiğimiz oyuncular var' yorumunu yaptı.

Stanojevic görüşecek

Bu gelişmeler üzerine Konya ekibinin hedefindeki ilk isim belli oldu. Buna göre Yeşil-Beyazlılar'ın, Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen Danilo Pantic ile görüştüğü ortaya çıktı. Konya'nın, 1 senelik kontratı kalan 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Teknik direktör Stanojevic de vatandaşı ile görüşerek, onun Yeşil-Beyazlı formayı giymesini sağlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.