Konyaspor'dan Danilo Pantic bombası!

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Konyaspor, transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeşil Beyazlı ekipte teknik direktör Aleksandar Stanojevic yaptığı açıklamada, eksikler hakkında bilgi verdi. Sırp teknik adam, kısa süre içerisinde 3 bölgeye mutlaka transfer yapılması gerektiğini söyledi.

Stanojevic, 'Transfer sürecinde bir 10 numaraya, bir 6 numaraya ve bir de forvete ihtiyacımız var. İzlediğimiz, gözlemlediğimiz ve takip ettiğimiz oyuncular var' yorumunu yaptı.

Stanojevic görüşecek

Bu gelişmeler üzerine Konya ekibinin hedefindeki ilk isim belli oldu. Buna göre Yeşil-Beyazlılar'ın, Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen Danilo Pantic ile görüştüğü ortaya çıktı. Konya'nın, 1 senelik kontratı kalan 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Teknik direktör Stanojevic de vatandaşı ile görüşerek, onun Yeşil-Beyazlı formayı giymesini sağlayacak.