Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye ''forma satışı'' cevabı

06 Eylül 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:44

Fenerbahçe Yönetimi, Ülker Stadyumu'nun altındaki Fenerium mağazalarında, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki bütün Süper Lig takımlarının formalarını satma kararı almıştı. Konyaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı Konya Store, Fenerbahçe'nin "Fenerium mağazasında Konyaspor forması satma" teklifini reddetti.

Konya Store Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak, yaptığı açıklamayla yetkili makamların bu konuyu değerlendirdiklerini ve sarı lacivertli kulübün teklifini teşekkür ederek reddettiklerini açıkladı.

Konya Store Mağazalar Genel Müdürü Ali Koçak konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Konyaspor'umuzun lisanslı ürünlerinin Fenerium Mağazası'nda satılmasıyla ilgili kulübümüze gönderilen iyi niyet mektubu yetkili makamlarımız tarafından değerlendirilmiştir.

Konya Store Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi web sitemiz ve sanal mağazalarımız vasıtasıyla en kısa sürede teslimat kabiliyetine sahiptir.

Bu vesileyle teklif için teşekkür ederiz. Lisanslı ürünlerimizin taraftarlarımıza ulaştırılması konusunda ise bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendi imkan ve olanaklarımızı kullanacağımızın bilinmesini isteriz."