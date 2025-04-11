Konyaspor'dan FIFA'nın transfer yasağına dair açıklama

FIFA tarafından Konyaspor'a verilen 3 dönem transfer yasağı hakkında açıklama yapan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "Paniğe kapılacak bir durum şu an için söz konusu değil. Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız" dedi.

FIFA, iki oyuncunun ödemeleriyle ilgili dosyalar nedeniyle Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "FIFA'da devam eden 5-6 tane dosyamız var. Bu dosyalardan 2 tanesi sonuçlandığı için bu cezayı aldık. Geçen sene de aynı tarzda bir ceza almıştık. Paniğe kapılacak bir durum şu an için söz konusu değil. Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız" ifadelerini kullandı.