İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0572
  • EURO
    43,4052
  • ALTIN
    3962.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'dan FIFA'nın transfer yasağına dair açıklama
Spor

Konyaspor'dan FIFA'nın transfer yasağına dair açıklama

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, FIFA tarafından kulübe verilen transfer yasağı hakkında konuştu. Bulut, 'Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız' dedi.

IHA11 Nisan 2025 Cuma 15:37 - Güncelleme:
Konyaspor'dan FIFA'nın transfer yasağına dair açıklama
ABONE OL

FIFA tarafından Konyaspor'a verilen 3 dönem transfer yasağı hakkında açıklama yapan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "Paniğe kapılacak bir durum şu an için söz konusu değil. Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız" dedi.

FIFA, iki oyuncunun ödemeleriyle ilgili dosyalar nedeniyle Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "FIFA'da devam eden 5-6 tane dosyamız var. Bu dosyalardan 2 tanesi sonuçlandığı için bu cezayı aldık. Geçen sene de aynı tarzda bir ceza almıştık. Paniğe kapılacak bir durum şu an için söz konusu değil. Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.