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Konyaspor'dan hakem kararlarına tepki

Konyaspor, Jahovic'e kırmızı kart verilip Martin Skrtel'e sarı kart verilmesini twitter üzerinden protesto etti.

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Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadelenin 13. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Konyaspor'un Makedon Leonard Zhuta'ya sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Fırat Aydınus, bu müdahaleyi sarı kart ile cezalandırdı. Mücadelenin VAR hakemi Serkan Çınar bu karar sonrası herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Daha sonra Adis Jahovic'in 33. dakikada Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale sonrası VAR hakemi Serkan Çınar'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Fırat Aydınus, kırmızı kart kararı verdi.

Konyaspor, Skrtel'in Zhuta'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşarak, "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek." yazdı.

Yeşil beyazlılar, daha sonra Zuta'nın bacağının fotoğrafını paylaştı.

Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner de, "VAR hakemleri 16. dk gelmiş..." yazarak hakem kararını protesto etti.

(Sporx)

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