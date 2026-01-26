Konyaspor'dan hakem ve VAR tepkisi

Konyaspor, Gaziantep FK maçında Berkan Kutlu'ya yapılan müdahaleye ilişkin hakem ve VAR kararlarına sert tepki gösterdi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep FK ile oynadığımız müsabakada futbolcumuz Berkan Kutlu'nun, rakip oyuncu Ogün Özçiçek tarafından maruz bırakıldığı müdahale, yalnızca faul değil; oyuncu sağlığını tehlikeye atan, kontrolsüz ve sert müdahale kapsamındadır ve disiplin mevzuatı uyarınca doğrudan kırmızı kart gerektirmektedir. Buna rağmen; Orta hakem Kadir Sağlam'ın pozisyona ilişkin kırmızı kart vermemesi, VAR hakemi Özgür Yankaya'nın açık hataya rağmen inceleme önerisinde bulunmaması kabul edilebilir değildir.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, hiçbir şekilde ayrıcalık talep etmemektedir. Ancak kuralların açıkça ihlal edildiği pozisyonlarda dahi sessiz kalınmasını da kabul etmemektedir.

VAR sisteminin varlık sebebi, böylesine net pozisyonlarda hakemin kararını düzeltmek ve oyunun adaletini korumaktır. Bu mekanizmanın işletilmemesi, sistemin amacına aykırı olduğu gibi kamu vicdanını da zedelemektedir.

Türk futbolunun sürdürülebilirliği, hakem kararlarının standart, öngörülebilir ve eşit uygulanmasına bağlıdır. Aksi halde sahadaki emeğin karşılığı masa başında kaybolur. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

Bu kapsamda; ilgili pozisyonun hakem ve VAR performansı açısından resen incelenmesini, gerekli değerlendirmelerin yapılmasını, benzer yanlış tekrarının önüne geçecek somut adımların atılmasını yetkili kurullardan beklediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."