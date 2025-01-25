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Spor

Konyaspor'dan Halil Umut Meler tepkisi

Konyaspor Kulübü, Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'e maçın ardından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Konyaspor'dan Halil Umut Meler tepkisi
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Konyaspor Kulübü, Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'e maçın ardından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Halil Umut Meler'in maç içinde verdiği kararları derlediği bir video paylaşan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu, Eyüpspor'da olsaydı bu pozisyonda atılmayacak mıydı? Çok bariz bir pozisyon. Adil'e yapılan bir hamle var. Kırmızı kart beklentimiz vardı." ifadeleri ile Meler'in yönetimine tepki göstermişti.

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