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Spor

Konyaspor'dan hücuma yıldız takviyesi

Tümosan Konyaspor son olarak PAOK forması giyen Nelson Oliviera'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

4 Eylül 2023 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
Konyaspor'dan hücuma yıldız takviyesi
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Tümosan Konyaspor kariyerinde Benfica, Deportivo La Coruña, Rennes, Nottingham Forest ve PAOK gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki Portekizli santrfor Nelson Oliviera'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Tümosan Konyaspor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, transfer görüşmesi için İstanbul'a davet ettiği Portekizli futbolcu Nelson Oliveira ile sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamıştır. Takımımız izinli olduğu için ülkesine dönen yeni transferimiz Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 36 resmi maça çıkan Nelson Oliveira bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

  • Tümosan Konyaspor
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