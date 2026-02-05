İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,542
  • EURO
    51,4114
  • ALTIN
    6722.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması
Spor

Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması

Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut'la görüşmelere başlandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması
ABONE OL

Konyaspor, Çağdaş Atan sonrası teknik direktörlük görevine yeniden İlhan Palut'u getirmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut ile görüşme yapılacağını ve 49 yaşındaki teknik adamın şehre davet edildiğini açıkladı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir.

Sayın Palut'un, bu gece (Perşembe) ya da yarın (Cuma) sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.