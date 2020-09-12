Konyaspor'dan, istifa eden Bülent Korkmaz'a yanıt

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:22 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:22

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz" denildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle:

"11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Teknik direktörümüzün talebi doğrultusunda kendisiyle dün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın hocamız bu görüşmede mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı alınan bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’dan pazartesiye kadar süre talep etmiştir. Hal böyleyken, taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir."

"TRANSFERLER TEKNİK HEYETLE İSTİŞARE EDİLEREK YAPILMIŞTIR"

Yapılan transferlerin teknik heyetle istişare yapılarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Sayın hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır. Sokol Cikalleshi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur" denildi.

"BÖYLE BİR AYRILIĞI ETİK BULMUYORUZ"

Ligin başlamasına az bir zaman kala böyle bir ayrılığın etik bulunmadığı belirtilen açıklamada, "İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz. Teknik direktör Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.