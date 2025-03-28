Konyaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Kramer, 2025 takvim yılı içerisinde çıktığı 11 resmi maçta 8. golünü attı.
KONYASPOR ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞIYOR
Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden Konyaspor, puanını 34'e yükseltti ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 4'e çıkardı. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Gaziantep 38 puanda kaldı.
Konyaspor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Göztepe deplasmanına gidecek.