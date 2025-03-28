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Spor

Konyaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi28 Mart 2025 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Konyaspor'dan kritik galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Kramer, 2025 takvim yılı içerisinde çıktığı 11 resmi maçta 8. golünü attı.

KONYASPOR ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞIYOR

Son 4 maçta 3 galibiyet elde eden Konyaspor, puanını 34'e yükseltti ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 4'e çıkardı. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Gaziantep 38 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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