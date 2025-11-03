İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Konyaspor'dan resmi açıklama! Recep Uçar dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

3 Kasım 2025 Pazartesi 21:35
Konyaspor'dan resmi açıklama! Recep Uçar dönemi sona erdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da ayrılık kararı alındı.

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

İşte Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Recep Uçar yönetiminde Konyaspor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 14 puan topladı.

