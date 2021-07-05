Konyaspor'dan TFF'ye 'Süreyya Rıfat Ege' sezonu için başvuru

DHA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:04

TFF, 2014 - 2015 sezonundan günümüze her sezona futbolda ismini unutturmayan spora gönül verenlerin adlarıyla sezonu açıyor. Konyaspor da 2021-2022 sezonuna kulübün kurucusu Süreyya Rıfat Ege'yi unutmayarak, bu yılki sezona isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret ederek, yeşil-beyazlı takımın formasını hediye etti.

Başvurunun gerekli incelemenin ardından değerlendirilmesi için TFF yönetim kuruluna sunulacağı belirtildi.

'22 HAZİRAN RUHUYLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ'

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama, Konyaspor'un 22 Haziran 1922'de Konya Gençlerbirliği adı altında kurulduğu hatırlatılarak, 'Konya Gençlerbirliği'nin kurucularından olan Süreyya Rıfat Ege, Konya Lisesi'nde 1923-1928 yıllarında beden eğitimi öğretmenliği yapmıştı. 22 Haziran ruhuyla geleceğe yürüyoruz" ifadelerine yer verildi.