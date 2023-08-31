İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6759
  • EURO
    29,0332
  • ALTIN
    1665.89
  • BIST100
    7951.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'dan transfer müjdesi geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp basın sözcüsü Mahmut Güzel, herkesin memnun olacağı bir forvet oyuncusunu transfer edeceklerini açıkladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Konyaspor'dan transfer müjdesi geldi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un kulüp basın sözcüsü Mahmut Güzel, transferde önceliğin, teknik ekibin önereceği ve taraftarların seveceği bir forvet oyuncusu olduğunu söyledi.

Mahmut Güzel, bir restoranda düzenlenen basın buluşmasında yaptığı açıklamada; futbol, basketbol ve akademi branşlarında en iyi seviyelere ulaşabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Transfer çalışmalarının bitmediğini dile getiren Güzel, forvet pozisyonunun öncelikleri olduğunu aktardı.

Güzel, transfer sürecinin uzun ve meşakkatli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde inşallah arayışımızın sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Transfer konusunda taraftarlarımızın heyecanlı olmasını gayet iyi anlıyoruz. Transfer sürecinde çok farklı yönler ve hassas konular olabiliyor. Hedefimiz; teknik ekibimizin önceliğinde olan, taraftarlarımızın seveceği, gol attığında tribünlerin coşacağı bir forveti Konyaspor'umuza kazandırmak. Sadece forvet arayışımız yok. Bir yandan da olası fırsat transferleri için futbol şubesindeki arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor."

Toplantıda, Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Serhat Güler, basketbol şube sorumlusu Ali Camgöz ve altyapıdan sorumlu yönetici İsmail Yazıcı da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.