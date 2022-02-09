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Spor

Konyasporlu 4 futbolcudan Trabzonspor maçı öncesi tepki çeken paylaşım

Konyasporlu futbolcular Guilherme, Konrad Michalak, Endri Çekiçi ve Ekrem Kayılıbal'ın sosyal medya hesaplarından Trabzon'a yönelik küfürlü paylaşımları tepki çekti. Oyuncuların bu paylaşımları ise daha sonra sildikleri görüldü.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 11:56 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:56
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Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılar sonucu Fatih Karagümrük'e elenerek kupaya veda eden Konyaspor'u taraftarlar havaalanında karşıladı. Karşılama sırasında Konyasporlu taraftarların küfürlü sloganlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı oyuncuların bu davranışı tepki çekti. Aralarında Guilherme, Konrad Michalak, Endri Çekiçi ve Ekrem Kayılıbal gibi oyuncuların paylaşımları kayıt altına alınırken, bu oyuncular ise yaptıkları paylaşımları sildikleri görüldü.

Daha önce MKE Ankaragücü forması altında küfürlü paylaşım yapan Kwabane Owusu PFDK'lık olmuştu. Hakemlere yönelik küfürlü paylaşım nedeniyle Fenerbahçeli Osayi-Samuel de 3 maç ceza almıştı.

Konyaspor Süper Lig'de 13 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak.

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