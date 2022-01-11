11 Ocak 2022 Salı 11:22 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 11:22

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, spor dünyasını yasa boğdu. Konyasporlu Ahmet Çalık, kendisi kullandığı araçla kaza yaparak şarampole yuvarlandı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Peki Ahmet Çalık kimdir, nereli? İşte Ahmet Çalık'ın daha önce oynadığı takımlar ve hayatı.

Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Şubat 1994 doğumlu olan Ahmet Çalık, Ankara'da doğmuştur.

Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Futbol kariyerine başkent ekibi Gençlerbirliği altyapısında başlayan 1994 doğumlu Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2011'de profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.

2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Çalık, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulusic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk 11'de yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı.

Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi.

Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'un yolunu tuttu.

Son olarak Konyaspor'da top koşturan Ahmet Çalık, 8 kez de A Milli Takım forması giymişti.

Babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalı olan Ahmet'in kendinden 5 yaş büyük bir ağabeyi ve 11 yaş küçük bir kardeşi vardır. Babası kireç imalatçılığı yapmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık 11 Ocak 2022'de hayatını kaybetti.