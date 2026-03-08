İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ''Katledildik''
Spor

Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ''Katledildik''

Konyasporlu futbolcular Melih İbrahimoğlu, Jackson Muleka ve Marko Jevtovic, Kasımpaşa beraberliğinin ardından hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı oyuncular, maçta verilen ve verilmeyen penaltı kararlarının sonucu etkilediğini dile getirdi.

8 Mart 2026 Pazar 18:36
Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ''Katledildik''
ABONE OL

Konyaspor'dan Melih İbrahimoğlu, Jackson Muleka ve Marko Jevtovic, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Yeşil-beyazlı futbolcular, hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına tepki gösterdi.

İşte Konyasporlu futbolcuların açıklamaları:

Melih İbrahimoğlu: "Maça çok odaklı başladık. Bu hafta çok iyi hazırlandık, hazır geldik. Takımımla gurur duyuyorum. Maç bizim hakkımızdı. Ceza yiyeceğim diye konuşamıyorum. Hakem bizi katletti. Katledildik. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maçlara bakacağız.

Jackson Muleka: "Bana göre penaltı olmayan pozisyonla eşitlik sağlandı. Sonra yine bir penaltı verdi hakem, onu kurtardık. İkinci yarı güçlü oyunumuzla maça ortak olmalarına izin vermedik ama istediğimiz sonuçla ayrılmıyoruz. Önümüzde 9 final maçı var. En fazla puanı toplayıp bu durumdan kurtulmak istiyoruz."

Marko Jevtovic: "Gerçekten üzgünüz. 3 puan almamız gereken bir maçtı. 3 puanı da hak ettik. Bir penaltı verildi ve eşitlik sağlandı. Bizim penaltımız ve golümüz iptal edildi. Konuşmakta zorlanıyorum."

  • Konyasporlu futbolcular
  • Ümit Öztürk
  • penaltı kararları

Popüler Haberler
