Konyasporlu futbolculardan hakem tepkisi! ''Katledildik''

Konyaspor'dan Melih İbrahimoğlu, Jackson Muleka ve Marko Jevtovic, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Yeşil-beyazlı futbolcular, hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına tepki gösterdi.

İşte Konyasporlu futbolcuların açıklamaları:

Melih İbrahimoğlu: "Maça çok odaklı başladık. Bu hafta çok iyi hazırlandık, hazır geldik. Takımımla gurur duyuyorum. Maç bizim hakkımızdı. Ceza yiyeceğim diye konuşamıyorum. Hakem bizi katletti. Katledildik. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maçlara bakacağız.

Jackson Muleka: "Bana göre penaltı olmayan pozisyonla eşitlik sağlandı. Sonra yine bir penaltı verdi hakem, onu kurtardık. İkinci yarı güçlü oyunumuzla maça ortak olmalarına izin vermedik ama istediğimiz sonuçla ayrılmıyoruz. Önümüzde 9 final maçı var. En fazla puanı toplayıp bu durumdan kurtulmak istiyoruz."

Marko Jevtovic: "Gerçekten üzgünüz. 3 puan almamız gereken bir maçtı. 3 puanı da hak ettik. Bir penaltı verildi ve eşitlik sağlandı. Bizim penaltımız ve golümüz iptal edildi. Konuşmakta zorlanıyorum."