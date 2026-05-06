Konyaspor'u finale taşıyan Bardhi'den açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını finale taşıyan golü atan Enis Bardhi maç sonu açıklamalarda bulundu.

Final sevinci hakkında konuşan Bardhi, "Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık hayallerimiz için. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Son haftalarda yaptığımız işler gerçekten takdir edilesi. Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik, bu maça çok çalıştık. Bu maç çok önemliydi, bunu bilerek çalıştık. İkinci yarı oyunu domine ettik. Ne söylenebilir ki... Çok mutluyuz. Sağlıklı şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Takımını finale taşıyan gol hakkında da konuşan Makedon oyuncu, 'Bu tür anlarda sorumluluk aldım, kolay değil. Muleka ve Jevtovic bana güvendi. Onların güvenini boşa çıkartmadığım, golü attığım için çok mutluyum. Her şeyini sahada veren arkadaşlarımla beraber final bizim için güzel bir yolculuk olacak." diyerek sözlerini noktaladı.