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Spor

Konyaspor'un forvetleri son vuruşta yok

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 18 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin sadece 1 tanesi forvetlerden geldi.

IHA24 Aralık 2024 Salı 10:21 - Güncelleme:
Konyaspor'un forvetleri son vuruşta yok
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu elde ettiği 20 puanla 10. sırada tamamladı. Rakip ağları 18 kez sarsan Konya ekibi, kalesinde ise 23 gol gördü. Konyaspor'un attığı 18 golden ise sadece 1 tanesi forvetlerden geldi. Takıma, yaz transfer döneminde katılan Umut Nayir, 15 mücadelede forma giyerken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Takıma bu sezon katılan forvet Blaz Kramer de 12 maçta 1 asist, Melih Bostan ise 2 mücadelede top koştururken skora katkı sağlayamadı. Yeşil-beyazlı ekipte sağ kanat oyuncusu Alassene Ndao 4 gol, orta saha oyuncusu Pedrinho ve Danijel Aleksic 3 gol, başarılı savunmacı Adil Demirbağ ve orta saha Marko Jevtovic 2'şer gol, Oğulcan Ülgün, Hamidou Keyta ve Yusuf Erdoğan ise 1'er defa rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası eleme turlarında Melih Bostan 3 maçta 5 gol, Blaz Kramer 1 karşılaşmada 2 gol ve Umut Nayir de 1 müsabakada 1 gol atma başarısı gösterdi.

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