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Spor

Konyaspor'un kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un sezon öncesi kamp programı belli oldu.

AA28 Haziran 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Konyaspor'un kamp programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un sezon öncesi yapacağı 1. ve 2. etap kamp programı belli oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz Pazartesi günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak takımın, sağlık kontrolleri ve tesislerdeki bazı testlerin ardından, 6 Temmuz Cumartesi gününe kadar hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.

Yeşil beyazlıların, 2. etap kamp çalışmalarının 8 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'deki Erciyes Kamp Merkezi'nde başlayacağı, 19 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek çalışmalar kapsamında bir de hazırlık maçı yapılacağı aktarıldı.

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