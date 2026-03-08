İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Konyaspor'un konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Konyaspor'un konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler
Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi alan Kasımpaşa, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Rakip filelere 20 gol gönderen lacivert-beyazlılar, kalesinde ise 35 gol gördü.

Fenerbahçe maçında sakatlanan Emre Taşdemir'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay da sakatlıkları bulunan diğer oyuncular.

Sarı kart sınırında bulunan İrfan Can Kahveci ile Pape Gueye, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Eyüpspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesi, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Uğurcan, Arif, Bjorlo, Berkan, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedzcyak, Gueye.

