İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler
ABONE OL

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ağırlayacak...

Yeşil beyazlı ekip sezonun geride kalan bölümünde 31 puan toplarken, 28. hafta sonunda 12. basamakta yer aldı... Kırmızı siyahlı misafir takımsa hanesine sadece 20 yazdırabildi ve son sırada bulunuyor...

Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk Süper Lig maçını 5-1 kazanan Konyaspor (Mayıs 2021), daha sonraki üç karşılaşmada da puan kaybetti... İlhan Palut'un ekibi rakibi karşısındaki galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Evinde oynadığı son üç lig maçının ikisini kazanan Konyaspor, daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 32 maçta da gol yiyen ve söz konusu süreçte ağlarında 61 gol gören Fatih Karagümrük, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor... Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon daha önceki 25 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitlemek ve de umutlarını ilerleyen haftalara taşıyabilmek için 3 puan parolasıyla oynayacak...

Büyük çekişme vadeden karşılaşmada Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Tunahan, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde, Berkay, Bartuğ, Babicka, Serginho, Larsson.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.