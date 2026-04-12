Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ağırlayacak...

Yeşil beyazlı ekip sezonun geride kalan bölümünde 31 puan toplarken, 28. hafta sonunda 12. basamakta yer aldı... Kırmızı siyahlı misafir takımsa hanesine sadece 20 yazdırabildi ve son sırada bulunuyor...

Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk Süper Lig maçını 5-1 kazanan Konyaspor (Mayıs 2021), daha sonraki üç karşılaşmada da puan kaybetti... İlhan Palut'un ekibi rakibi karşısındaki galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Evinde oynadığı son üç lig maçının ikisini kazanan Konyaspor, daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak için sahaya çıkacak.

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 32 maçta da gol yiyen ve söz konusu süreçte ağlarında 61 gol gören Fatih Karagümrük, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor... Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon daha önceki 25 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitlemek ve de umutlarını ilerleyen haftalara taşıyabilmek için 3 puan parolasıyla oynayacak...

Büyük çekişme vadeden karşılaşmada Oğuzhan Aksu'nun düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Tunahan, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde, Berkay, Bartuğ, Babicka, Serginho, Larsson.