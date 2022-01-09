Konyaspor'un serisine Sivasspor 'dur' dedi

Süper Lig'in 20'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
24'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Bytyqi'nin şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
25'inci dakikida Hadziahmetovic'in pasında altı pas içinde topu alan Michalak, kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı. Michalak'ın vuruşundan top yandan auta çıktı.
58'inci dakikada karambolde ceza sahası dışında Soner'in şutunda top üstten auta çıktı.
66'ncı dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahasında bulunan Hadziahmetovic topu uzaklaştırmak istedi. Ancak topu önünde bulan James, takımını öne geçirdi:0-1
85'inci dakikada Erdoğan'ın ceza sahasından şutunda top kaleci Sehic'de kaldı.
Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 80 Musa ), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 62 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 70 Çekici), Bytyqi, Cikalleshi
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal-, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Erdoğan, Kerem (Dk. 86 Özkan), Hakan, Henrique (Dk. 57 Kayode), James (Dk. 78 Yatabare),
GOLLER: Dk. 66 James (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Soner, Abdülkerim, Ahmet (İttifak Holding Konyaspor), Kerem, Erdoğan, Uğur (Demir Grup Sivasspor)