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Konyaspor'un transfer suskunluğu sürüyor

Konyaspor, Riad Bajic ve Alper Uludağ transferlerinin ardından suskunluğunu koruyor. Adis Jahovic, Moryke Fofana ve Abdou Razack Traore gibi önemli isimlerle yollarını ayıran yeşil-beyazlılar iç transfere yönelerek Abdülkerim Bardakcı ve Erdon Daci'nin sözleşmesini uzattı.

  • DHA
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2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ikinci etap için bugün Hollanda'ya gidiyor. Yeşil-beyazlıların Hollanda kampında oynayacağı 3 hazırlık maçı da belli oldu. Konyaspor, 25 Temmuz'da Asteras Tripolis, 28 Temmuz'da Twente ve 3 Ağustos'ta Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar 3 Ağustos'ta tamamlanacak kampın ardından yurda dönerek hazırlıklarını sürdürecek.
 
TRANSFERDE SUSKUNLUK SÜRÜYOR
 
Öte yandan, Süper Lig'in birçok takımı transferde hareketli günler geçirirken, yeşil-beyazlılar suskunluğunu koruyor. Daha önce 4-5 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirten teknik direktör Aykut Kocaman ve transferde nokta atışların yapılacağını belirten basın sözcüsü Güven Öten'in açıklamalarına karşın, geçen sürede transfer konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı. Konyaspor şu ana kadar, daha önce takımın formasını giyen Riad Bajic'i Udinese'den kiralık olarak kadroya katarken, Gençlerbirliği'nden de Alper Uludağ'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İç transfere yönelen yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Denizlispor'da başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı'nın 2020 bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Konyaspor, son olarak genç futbolcu Erdon Daci'nin sözleşmesini de 2023 yılına kadar uzattı.
 
3 YABANCI TAKIMDAN AYRILDI
 
Konyaspor'da 2019-2020 sezonu kadrosunda düşünülmeyen Adis Jahovic ve Moryke Fofana, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Uzun süreli sakatlık yaşayan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın beklentilerini karşılayamayan Abdou Razack Traore ile de yollar ayrıldı.   (DHA)

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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