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Spor

Konyaspor'un yeni transfer Nelson Oliveira ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor'un yeni transferi Nelson Oliveira da takımla ilk antrenmanını yaptı.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 21:51 - Güncelleme:
Konyaspor'un yeni transfer Nelson Oliveira ilk antrenmanına çıktı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılan çalışma ile sürdürdü. Yeni transfer Nelson Oliveira da takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra antrenman, pas ve 4'e 3 savunma-hücum çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Yeni transfer Portekizli forvet Nelson Oliveira da çalışmalarda yer alarak takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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