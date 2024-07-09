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Spor

Konyaspor'un yeni transferi Tunahan Taşçı

Süper Lig ekibi Konyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 12:51 - Güncelleme:
Konyaspor'un yeni transferi Tunahan Taşçı
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Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı ekip, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tunahan Taşçı'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Vitesse, Nec ve Ajax alt yaş kategorileri ile Türkiye U17 ve U19 takımlarında oynayan Tunahan; Fortuna Sittard, MVV Maastricht kulüplerinde forma giydi. Tunahan, yeşil-beyazlı 7 numaralı formayı terletecek.

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