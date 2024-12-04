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Spor

Konyspor kupada tarihi bir sonuca imza attı: 9-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında 2. Lig ekibi Kepezspor'u konuk eden Süper Lig ekibi Konyaspor, rakibini 9-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

4 Aralık 2024 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Konyspor kupada tarihi bir sonuca imza attı: 9-0
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.

Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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