AA 04 Ağustos 2020 Salı 10:57 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 10:57

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’nundan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato’nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.

ÇEYREK FİNAL İÇİN AVANTAJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

12 Mart'ta İstanbul'da oynanan ilk maçı Edin Visca'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.

Turuncu-lacivertlilerin, Danimarka'da oynanacak maçta alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. İstanbul ekibinin, 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırsa, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de skorun değişmemesi halinde penaltı atışları çeyrek finale yükselecek ekibi belirleyecek.

Kopenhag'ın iki farklı galibiyeti durumunda ise çeyrek finale Danimarka temsilcisi yükselecek.

TURU GEÇERSE RAKİP BÜYÜK OLASILIKLA MANCHESTER UNİTED

Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.

Manchester United, son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK'ı 5-0 yenmişti.

KOPENHAG'DA SANTOS YOK

Danimarka ekibinde, kart cezalısı Santos bu maçta forma giyemeyecek.

Uruguaylı futbolcu, İstanbul'da oynanan maçta sarı kart görerek, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 3. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Kopenhag ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dame N'Doye da bu mücadelede sahada olmayacak.

KOPENHAG LİGİ 2. BİTİRDİ

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamladı.



Midtjylland'ın 82 puanla şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde, Kopenhag topladığı 68 puan ile sezonu 2. sırada bitirdi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Yunan ekibi Olympiakos'a Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahasında 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenen turuncu-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etti.

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımlarıyla eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçında konuk olduğu Roma'ya 4-0 yenildi.

İkinci maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, ardından taraftarı önünde Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma adına ümitlendi.

Deplasmanda da Avusturya ekibini 3-0'la geçen turuncu-lacivertli takım, beşinci maçında sahasında Roma'ya 3-0 yenilince, son hafta öncesi turu zora soktu.

Gruptan çıkabilmek için son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı rakip sahada yenmek zorunda olan Medipol Başakşehir, rakibini uzatma bölümünde Enzo Crivelli'nin golüyle 2-1 mağlup edip, lider olarak son 32 turuna adını yazdırmayı başardı.

Tarihinde ilk kez grup aşamasını geçen turuncu-lacivertli ekip, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u deplasmanda 3-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında sahasında uzatmalarda 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. İstanbul ekibi, son 16 turu ilk maçında da sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yendi.

Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı konumunda bulunuyor.

KOPENHAG'IN SON 16 YOLU

Kopenhag, bu sezon Avrupa kupalarına Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarıyla başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galler ekibi The New Saints ile eşleşen Kopenhag, ilk maçı deplasmanda 2-0, rövanşı da sahasında 1-0 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı.

Üçüncü ön eleme turunda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Danimarka temsilcisi, iç sahada ve deplasmanda 1-1 eşitlikle tamamlanan maçların ardından, rakibine penaltılarda elenmekten kurtulamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Letonya temsilcisi Riga'yı sahasında 3-1 yenen Kopenhag, deplasmandaki 1-0'lık yenilgiye rağmen grup aşamasına kalmayı başardı.

B Grubu'nda İsviçre ekibi Lugano, İsveç temsilcisi Malmö ve Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşen Kopenhag, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 9 puan toplayıp, ikinci sırada son 32 turuna yükseldi.

Bu turda İskoçya'nın köklü temsilcilerinden Celtic ile rakip olan Danimarka ekibi, ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı eşleşmenin rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı ve Medipol Başakşehir ile eşleşti.