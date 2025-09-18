İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Kopenhag-Bayer Leverkusen maçında kazanan çıkmadı

18 Eylül 2025 Perşembe 21:46
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag, evinde Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Jordan Larsson ve 87. dakikada Robert kaydederken Bayer Leverkusen'in gollerini 82. dakikada Alex Grimaldo ve 90+1. dakikada Panthelis Hadzidiakos(kk) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise evinde PSV Eindhoven'i konuk edecek.

