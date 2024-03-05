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Spor

Kopenhag: Manchester City'ye karşı rekabet edebilecek güçteyiz

Kopenhag'ın sportif direktörü Peter Christiansen, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

5 Mart 2024 Salı 19:15 - Güncelleme:
Kopenhag: Manchester City'ye karşı rekabet edebilecek güçteyiz
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Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından birisi olarak adlandırılan Kopenhag'da sportif direktör Peter Christiansen açıklamalarda bulundu.

Kaybedecek hiçbir şeyleri olmadıklarını söyleyen Peter Christiansen, "Kaybedecek neyimiz var? Hiçbir şey. Bu tür takımları korkutabileceğimizi bilerek özgürce ve arsızca oynuyoruz." dedi.

"REKABET EDEBİLECEK GÜÇTEYİZ"

Manchester City'nin büyük bir kulüp olduğunu ancak rekabet edebilecek bir takımları olduğunu söyleyen Christiansen, "Büyük takımlara karşı rekabet edebilecek kaliteye ve iradeye sahip olduğumuzu zaten gösterdik. Sonunda nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, başardıklarımızdan ve başardıklarımızdan büyük gurur duyuyoruz. Kulübümüzün ve futbol oynama şeklimizin tanıtımını en iyi şekilde yapabildik." ifadelerini kullandı.

Gruptan çıkmalarının şans olmadığını söyleyen Peter Christiansen şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Sonuçta kimse bunun nasıl olduğunu bize sormuyor ama biz sadece şansı hesaba katmıyoruz."

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