UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile Manchester United arasında Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Filistin bayraklı bir taraftar sahaya girdi.

Karşılaşma sırasında Filistin bayrağıyla sahaya giren bir taraftar, "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun. Birlikte karşı duralım" pankartlarını kameralara gösterdi.

Stadyum görevlilerinin müdahale etmesinin ardından taraftar sahadan çıkartıldı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Stadyum görevlilerinin müdahale etmesinin ardından taraftar sahadan çıkartıldı.

CELTIC TARFTARI DA DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İskoç temsilcisi Celtic'in taraftarları da Filistin'e destek vermek için stadyumda bayrak ve pankartlar açmışlardı.