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Spor

Kopenhag rahat kazandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, ligde Hvidovre'yi 4-0 mağlup etti.

28 Ekim 2023 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
Kopenhag rahat kazandı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Kopenhag, ligde sahasında Hvidovre ile karşı karşıya geldi. Ligin 13. haftasında Parken'de oynanan maçı Kopenhag, 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lukas Lerager, 12. dakikada Viktor Claesson, 69. dakikada Ronny Bardghji ve 88. dakikada Orri Steinn Oskarsson attı.

Bu sonucun ardından Kopenhag, 29 puana yükseldi. Hvidovre, 3 puanda kaldı.

Kopenhag ligde gelecek hafta Randers FC deplasmanına gidecek. Hvidovre sahasında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

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