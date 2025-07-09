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Spor

Kopenhag yeni kalecisini duyurdu

Danimarka ekibi Kopenhag, Yunan temsilcisi PAOK forması giyen 25 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Kotarski'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Kopenhag yeni kalecisini duyurdu
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Kopenhag yeni kalecisini Yunanistan'da buldu.

Danimarka ekibi, Paok'tan kaleci Dominik Kotarski'yi 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığını resmen açıkladı.

DINAMO ZAGREB ALTYAPISI

25 yaşındaki Hırvat file bekçisi kariyerine, futbol dünyasına pek çok yıldız kazandıran Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Daha sonra Ajax ve Paok gibi önemli takımların da formasını giyen Kotarski'nin yeni durağı Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

GALATASARAY'A KARŞI İYİ PERFORMANS

Geçtiğimiz sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasındaki Galatasaray'ın Paok'u 3-1 mağlup ettiği maçta yediği 3 gole rağmen göz dolduran Dominik Kotarski, izleyenlerin ilgisini çekmişti.

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