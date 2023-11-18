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Spor

Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına özel önlem!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Kopenhag, sarı kırmızılı taraftarlara özel önlem alıyor. Danimarka temsilcisi, kendi taraftarlarını biletlerini satmaması konusunda uyardı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına özel önlem!
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Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Parken Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray, rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

MANU, BAYERN SONRASI ÖNLEM

Sarı kırmızılı takımın Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında, ev sahibi taraftarların arasına giren birçok Galatasaraylı taraftarlar görülmüştü.

Danimarka ekibi buna önlem almak adına maça henüz 3 hafta kalmasına rağmen flaş bir açıklama yaptı.

"BİLETLERİ SATMAYIN"

Kuzey temsilcisi, resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

Yapılan açıklamada, "Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Kopenhag ve Galatasaray 4'er puanla 2 ve 3. sıraları paylaşıyor. Bayern Münih 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Manchester United 3 puanla son sırada yer alıyor.

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