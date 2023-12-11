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Spor

Kopenhag'dan tepki çeken açıklama! ''Polis Galatasaray taraftarını alıkoyabilir''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde salı günü karşılaşacağı Kopenhag maç öncesi önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sarı kırmızılı taraftarların güvenlik nedeniyle maç bittikten sonra polisler tarafında statta bekletileceği ifade edildi. İşte detaylar...

11 Aralık 2023 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
Kopenhag'dan tepki çeken açıklama! ''Polis Galatasaray taraftarını alıkoyabilir''
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta Kopenhag'a konuk olacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesi Kopenhag'dan bir açıklama geldi. Danimarka ekibi, yaptığı açıklamada maçta taraftarların dikkat etmesi gerekenlere yer verdi.

Kopenhag'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.

Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.

Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."

Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, Galatasaray ile oynanacak maç için geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, taraftarların stadyuma girişi ve tribünlerle ilgili önlem alacaklarını söylemişti.

Kopenhag ile Galatasaray arasındaki mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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